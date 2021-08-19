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Нужна ли Пскову концепция развития велоинфраструктуры?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Вторую неделю не прекращается поток обнадеживающих новостей от городской администрации Пскова. Если на минувшей неделе ликовали владельцы электрокаров, что наконец-то город задумался о развитии сети заправочных станций, то теперь время радостных вестей для велосипедистов: администрация Пскова планирует заказать разработку концепции дальнейшего развития велоинфраструктуры. Это значит, что новенькой разметкой на улицах города дело не кончится, и должны уже появится в Пскове нормальные полноценные веломаршруты, которые и самим обкатать, и европейцам показать будет не стыдно. Но если посмотреть на публикации по этой теме за последние несколько лет, то радости от текущих заявлений властей поубавится: с завидной периодичностью СМИ вдохновенно рассказывают о внимании народных избранников к потребностям владельцев двухколесного транспорта, но часто дальше идеи в картинках дело не идет. Причин для невозможности претворить планы в жизнь находятся самые разные, а деньги на разработку проектов тратятся исправно. Нужна ли Пскову очередная концепция развития велоинфраструктуры? Ответ на этот вопрос искала ведущая программы Дина Дабришюте.

Работа по развитию велоинфраструктуры на территории Пскова уже была начата в рамках реконструкции отдельных участков городского пространства, напомнил исполняющий полномочия главы администрации города Борис Елкин. В этом году и в минувшем обсуждался вопрос устройства дополнительных велодорожек там, где это позволяет инфраструктура. Активная работа в этом направлении ведется и сейчас. Где позволяет ширина улиц, делается разметка под велодорожки и устанавливаются знаки. Конечно, работа на отдельно взятых участках города не обеспечит должный комфорт перемещения для велосипедистов, отметил Борис Елкин. Именно поэтому было приятно решение разработки концепции развития велоинфраструктуры, после чего уже можно будет разрабатывать проектно-сметные документации для организации работы на отдельных участках. Если говорить в целом о реализации этой идеи, то она точно займет не один год, подчеркнул Борис Елкин, конкретная работа на участках будет вестись по мере финансирования.

«Мы понимаем, что просто отдельно взятые участки дорог - это еще, так скажем, история незавершенная. Необходимо, все-таки, концептуально подходить и делать маршруты закольцованными, чтобы это было удобно и для туристов, и для тех жителей города, которые по тем или иным обстоятельствам передвигаются на велосипедном транспорте. Соответственно, принято решение о разработке отдельной концепции по развитию велоструктуры. Понятно, что это не итоговая проектная документация. Следующим этапом будет проектирование на отдельных участках самих велодорожек. Где-то это будет история тротуаров, где-то - "зеленых зон". Это мы будем предметно смотреть на каждом участке дорог отдельно. Соответственно, сейчас мы разрабатываем концепцию. Эта концепция подведет нас к тому, где и на каких участках нужно модернизировать транспортную инфраструктуру под велоиндустрию. После этого уже можно будет разрабатывать проекты. В части реализации есть несколько программ, в том числе приграничного сотрудничества. По ним можно организовать мероприятия по обустройству новых велодорожек. Мы надеемся, что, после разработки проектной документации, не по всему городу целиком, но где-то, отдельными частями, начиная с популярных мест, будем двигаться и реализовывать данную программу».

Разработка концепции ради концепции не даст результата. Так прокомментировал идею городской администрации о разработке проекта велоинфраструктуры известный псковский архитектор, урбанист Сергей Станкевич. По его словам, если власти будут реально заинтересованы, хорошая сеть велодорожек в городе появится. Нужно просто сесть на велосипед, взяв необходимое оборудование, и проехать по тому маршруту, которым пользуются люди. Там, где препятствий нет, быстро делать разметку, а где есть — решать возникающие проблемы. Все дело в желании реализовать этот проект и в изначально кривой механике работы, заключил Сергей Станкевич.

«Есть определенная механика разработки любого проекта. Велодорожка разрабатывается примерно так: садятся несколько человек на велосипеды, прикрепляют различные спутниковые приспособления, которые фиксируют путь, различные данные, камеры и прочее. Дальше они просто едут по тем маршрутам, куда люди едут и куда они хотят ехать. Так фиксируют проблематику на пути. Там, где проблем нет - сразу делают разметку. Там, где проблематика есть - быстро решают, как ее убрать. Где-то жертвуют "зеленой зоной", например, газоном; где-то нужно посмотреть, что можно сделать с дорогой. Если есть понимание, что город - для пешеходов и велосипедистов (а в некоторых странах, мы знаем, изначально - для велосипедистов, а потом для пешеходов), и во всех мультимодальных городах в последнюю очередь - для автомобилистов, то смело жертвуют шириной проезжей части, делают разметку и, как говорится, погнали. То есть, проблемы в этом я не вижу вообще никакой. Я вижу проблему в желании это сделать. Поэтому все эти разговоры про концепцию мне кажутся, изначально мертворожденными не потому, что это потом не реализуемо, а потому что изначально механика кривая. Этакая инъекция в протез».

Возлагает надежды на руководство города в решении проблем велоинфрастуктуры псковский бизнесмен Юрий Сорокин. Он отметил, что новые проектируемые объекты - дорожные развязки и жилищные комплексы - уже разработаны в соответствии с нуждами людей, имеют необходимую инфраструктуру. Старая городская планировка, которой много в центре Пскова, мешает обустройству велодорожек, заметил бизнесмен. Важно пытаться интегрировать велодорожки в парковые зоны и места скопления людей, не забывая при этом устанавливать необходимые знаки. В то же время стоит обратить внимание и на проблему электрического транспорта, который может быть небезопасным для пешеходов, заметил Юрий Сорокин. Лучше всех пересадить на велосипеды.

«Старая планировка, которой у нас в городе достаточно много, мешает обустройству новых велодорожек. Но на новых территориях их, безусловно, нужно планировать. Нужно интегрировать велодорожки в наши парковые зоны, в места скопления отдыхающих людей. Я думаю, там необходимо выделять велодорожки и обязательно устанавливать знаки. И, думаю, нам надо решить проблему электрического транспорта. Как я понимаю, люди, которые на нем едут, получают удовольствие, но это является средством повышенной опасности для окружающих. Пешеходам встреча с электротранспортом, конечно, ничего хорошего не сулит. Поэтому здесь нужно регулировать вопросы, а лучше - всех сажать на велосипеды, чем перемещаться на электрическом транспорте».

Важным моментом разработки любой концепции или плана является вовлечение в процесс заинтересованных лиц — активных пользователей. Привлекают ли власти к разработке специальной инфраструктуры самих велосипедистов, мы выясняли у организатора массовых велопрогулок в Пскове Артема Смирнова. По его словам, к мнению представителей общественных организаций, в частности «Убитых дорог», действительно прислушиваются. Что касается разработки очередной концепции развития велоинфраструктуры, то сейчас власти просто балуются, считает Артем. У активиста создается ощущение, что к велосипедистам не относятся в Пскове так серьезно, как к автомобилистам. Те выделенные полосы, которые сейчас рисуют на тротуарах - первый шаг к развитию велоинфрастуктуры, но при этом остается вопрос: как водителям двухколесного транспорта переходить пешеходные переходы, заметил Артем Смирнов.

Фото из личного архива Артема Смирнова.

«Власти, на мой взгляд, просто балуются с концепцией велодорожек. Может быть, что-то отправляют куда-то для отчетности, показывают, что это планируется, но, по факту, ничего не получается и не делается. Такое ощущение, что власти города не рассматривают велосипедистов всерьез, как автомобилистов. Ведь для автомобилистов делают дороги! Та же улица Инженерная - года не прошло, как вы реконструировали большую дорогу. Казалось бы, в чем была сложность на этой дороге уже сейчас сделать велодорожку? Да, она не пользовалась бы такой популярностью, как в центре. Но, все же, и там кто-то перемещается, и это уже был бы первый шаг. А то, что рисуют полосы на тротуарах - да, это первый шаг. Но большой вопрос - как людям переходить пешеходные переходы? Им нужно спешиваться или нарушать (что все и делают)? Иначе весь смысл велосипеда теряется».

Сомнения в необходимости разработки концепции велоинфраструктуры в городе высказал активист общественного движения «Убитые дороги Пскова» Николай Мельков. При этом он отметил, что конструктивный разговор общественников и городских властей все-таки состоялся, и его результатом стала именно та новая разметка велодорожек на Рижском проспекте, улице Чудской и Октябрьском проспекте. Конечно, конфликт пешеходов и велосипедистов почти неизбежен. Если бы ГИБДД пошло навстречу, то велодорожки появились бы, как в европейских городах — на проезжей части, а не на тротуаре, рассказал общественник.

«Я считаю, что концепция велодорожек нам нужна. Мы взаимодействуем с городом, и в частном порядке уже добились того, что выразили идею и довели ее до исполнения. Сейчас мы можем видеть, как заканчиваются работы на Рижском проспекте и на Чудской - там будут еще делать знаки и по разметке. Кроме того, фактически сейчас мы обсуждали, где разметка будет проходить по Октябрьскому проспекту. На одном участке ее уже нанесли, а на другому участке - в данный момент проговорили, что мы сможем закольцевать дорожную сеть. Это только первый этап. Самое приятное, что город пошел на этот разговор, но, с другой стороны, мы понимаем, что будут конфликты между пешеходами и велосипедистами. Можно было сделать как в европейских городах, но нас в этом не поддержала ГИБДД - нанести разметку на проезжую часть. Нормативы это позволяют сделать. Почти все проезжие части у нас в городе имеют излишнюю ширину, которая увеличивает скоростной поток. Именно велодорожки изменили бы ширину полотна, и у нас и траффик бы стал более спокойным, и мы увидели бы, что большинство велосипедистов пользуются дорожками именно на проезжей части».

Добирается до работы каждый день на велосипеде депутат Псковской городской Думы Денис Иванов. Он сказал, что больших сложностей в преодолении этого пути нет. Проблема только в пешеходах, которые не всегда понимают, что тротуары предназначены не только для них, и в том, что не везде в центре города есть понижение бордюрного камня. В целом же, Псков удобный для перемещения на велосипеде, считает Денис Иванов.

«Я катаюсь всегда, когда погода позволяет. И сейчас поеду. Единственное, что при движении по тротуару возникает проблема с пешеходами. Не все пешеходы у нас понимают, что по тротуару движется еще и много велосипедистов. Главное, чтобы велосипедисты не гоняли. Когда они едут на очень большой скорости - это, конечно, плохо, это опасно. Но, в целом, в Пскове есть все условия для велосипедистов - город из одного конца в другой реально проехать за 40 минут. Я так и делаю: живу в центре, а езжу на работу за вокзал. Неспеша добираюсь за полчаса, если быстро ехать, то за 20 минут. Мое мнение таково, что если ты любишь ездить, то тебе без разницы, где это делать. В целом передвигаться достаточно комфортно. Просто нужно выбирать для движения маршруты, которые для этого приспособлены. Больше всего доставляет неудобство то, что не везде понижены тротуары. Новые дороги у нас уже строят по нормативам, все понижено, и можно спокойно переехать, а на старых тротуарах часто разбиты сами дорожки, и нет понижающих камней».

Показательно оперативно городские власти реагируют на повышение числа автомобилей в городе. Владельцам машин помогают решать вопрос с парковками, расширяют полосы, чтобы не было коллапса и можно было без пробок попасть на работу. Если бы с таким энтузиазмом власти ринулись помогать велосипедистам, которых, кстати, тоже стало гораздо больше в Пскове, то, вероятно, поводов рассуждать о том, где можно, а где нельзя нанести разметку под велодорожку, давно бы уже не было. Хочется верить, что грамотную городскую велоинфраструктуру увидят хотя бы наши дети.