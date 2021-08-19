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Велодорожистый Псков

Помните, как почтальон Печкин изменился, когда велосипедом обзавелся? Вот и я этим летом иначе на мир посмотрела - стоило лишь купить двухколесного друга. Правда, в моем случае все как раз наоборот получилось: я не добреть начала, а худеть. От слова «худо».

Я думаю, что у всех этих ребят, которые добираются на работу на велике каждый день, нервы как у Рэмбо и интуиция как у Ванги. Иначе я отказываюсь понимать, как они преодолевают расстояние от дома до офиса и обратно живыми и, несмотря ни на что, с упорным постоянством вновь выезжают на улицу.



Сразу оговорюсь: я сейчас не о тех, кто снует по тротуарам между прохожими со скоростью света и не спешивается на пешеходных переходах. Речь идет об обычных велосипедистах «еду-боюсь» - таких, как я. Мало нам узких мостов и разбитых тротуаров, высоких бордюров и невысыхающих луж. Есть еще автомобилисты, которые появляются из-за кустов и считают своим святым долгом не пропустить «вылысыпыдысточку» - иначе почувствуют себя некрутыми парнями. Есть пугливые пешеходы, что застывают на месте, едва увидев двухколесное транспортное средство. Хуже того - начинают метаться из стороны в сторону. Голубей опять же никто не отменял.



Но это все мелочи, к тому же в последние годы в Пскове действительно начали думать о создании велосипедной инфраструктуры. Началось все с улицы Калинина, набережных и Финского парка, где в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Псковский» в 2015-16 годах появились первые велосипедные дорожки.

Вроде бы и знаки все расставили, и разделительные газончики обустроили, и разное дорожное покрытие предусмотрели - все сделали, чтобы разделить потоки пешеходов и владельцев двухколесных коней. Но в стране, где остановить на скаку может каждый второй, сразу что-то не задалось. Псковичи с колясками и собачками вальяжно прогуливались по велосипедным дорожкам, грозно зыркая на велосипедистов, мол, вам здесь не место. Некоторые байкеры пытались поначалу восстановить справедливость, разговаривали с прохожими. Но, наговорившись «по душам», начали объезжать пешеходов стороной. Объяснять что-то - себе дороже.



Давным-давно, в прошлой жизни, когда люди еще могли побывать в «наруже», я ездила в Париж, где чуть не стала виновником ДТП, одной ногой ступив на велосипедную дорожку. Даже не зная французский, я сразу как-то уяснила из разговора с летевшим байкером, что еще раз - и мне прилетит штраф. В России, кстати, тоже есть нормы, которые действуют в таких ситуациях. Идти по велосипедной дорожке можно, но только при условии, что вы не создаете опасности для движения двухколесного транспорта. Так, в случае наезда велосипедистом на пешехода на велодорожке виновным признают пешехода (статья 12.30 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, создание помех для движения) и выпишут ему штраф 1000 рублей. То же самое, если пешеход шел по велосипедной дорожке, а велосипедист пытался его объехать и упал.

Тем не менее, за пять лет существования в Пскове велосипедных дорожек на Калинина горожане так и не поняли, для кого они выделены. Из недавнего - Рижский проспект в районе «Маяка».

Еще пару дней назад там был обычный тротуар, который мирно делили между собой велосипедисты и пешеходы. Но в один прекрасный момент там нанесли дорожную разметку: одних отправили на левую сторону, других - на правую. Это такое псковское ноу-хау: нет велодорожки - нарисуй.

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Жители Завеличья неоднозначно отреагировали на новый арт-объект «на районе». Велосипедисты и самокатчики возрадовались и принялись гонять по своей полосе, как по взлетно-посадочной. Как говорится, право имею. А вот пешеходы в принципе не сразу осознали, что произошло. Ну, мало ли кто что рисует на асфальте. И продолжили ходить по Рижскому как ни в чем не бывало. Возник некий диссонанс: дорожка вроде есть, но ее вроде нет. Мамы с маленькими детьми, бабушки с баулами и тележками, девушки на вечернем променаде, мужички с пивом - всякий так и тянется на чужую сторону. Люди привыкли ходить там, где нынче ездят велосипедисты. Причина проста: когда идет дождь, там суше.

По мнению психологов, чтобы сломать шаблон поведения, человеку может потребоваться от 18 до 254 дней. В том, что касается велоинфраструктуры, Псков «курит» уже пять лет, если не больше. Но факт в том, что любые велодорожки будут бессмысленны до тех пор, пока все участники уличного движения не научатся уважать друг друга.

Пока велосипедисты не начнут снижать скорость рядом с пожилыми людьми, пока пешеходы не прекратят игнорировать знак «Велодорожка», пока автомобилисты не перестанут называть «кеглями» всех, у кого колес меньше или нет вовсе. В общем, пока нескоро.

Наталья Гвоздь, фото Вадима Боченкова