Концепция развития велотранспортной системы Пскова будет стоить до 5 млн рублей

Администрация Пскова объявила открытый конкурс на выполнение работ по разработке концепции развития велотранспортной системы города. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена составит 5 млн рублей.
Подрядчик должен выполнить анализ существующей транспортной инфраструктуры, дорожно-транспортных условий в местах пересечения пешеходных и транспортных потоков на улично-дорожной сети города, определить приоритетные направления развития немоторизованного движения, обосновать выбор зон для развития велосипедного движения и сопутствующей инфраструктуры, разработать адресные мероприятия по совершенствованию инфраструктуры немоторизованного движения и интермодального взаимодействия с системой городского пассажирского транспорта.
Он должен разработать отраслевую схему связанной велосети, разработать концепцию развития велотранспортной системы и стратегию ее реализации.
Результатом должны быть:
− определение зон городского велопарковочного пространства;
− оптимизация скоростного режима улиц, пересекающих вело- и пешеходные потоки;
− оптимизация работы грузового и специального транспорта в вело- и пешеходных зонах города Пскова;
− уменьшение отрицательного воздействия транспорта на окружающую среду.
Сроки выполнения работы – по 25 декабря 2021 года.