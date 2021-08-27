АвтоМир / Дороги

Концепция развития велотранспортной системы Пскова будет стоить до 5 млн рублей

Администрация Пскова объявила открытый конкурс на выполнение работ по разработке концепции развития велотранспортной системы города. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена составит 5 млн рублей.

Подрядчик должен выполнить анализ существующей транспортной инфраструктуры, дорожно-транспортных условий в местах пересечения пешеходных и транспортных потоков на улично-дорожной сети города, определить приоритетные направления развития немоторизованного движения, обосновать выбор зон для развития велосипедного движения и сопутствующей инфраструктуры, разработать адресные мероприятия по совершенствованию инфраструктуры немоторизованного движения и интермодального взаимодействия с системой городского пассажирского транспорта.

Он должен разработать отраслевую схему связанной велосети, разработать концепцию развития велотранспортной системы и стратегию ее реализации.

Результатом должны быть:

− определение зон городского велопарковочного пространства;

− оптимизация скоростного режима улиц, пересекающих вело- и пешеходные потоки;

− оптимизация работы грузового и специального транспорта в вело- и пешеходных зонах города Пскова;

− уменьшение отрицательного воздействия транспорта на окружающую среду.

Сроки выполнения работы – по 25 декабря 2021 года.