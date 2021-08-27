←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как не запустить автомобиль
Почему нужно менять резину сейчас?
Что русскому хорошо то китайцу...
Какой автомобиль надежнее?
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Правила замены масла
Кто на чем экономит при обслуживании?
в МРЭО Живая очередь
Кольцо с дровяником
Чем опасен дождь для авто
Все ограничения движения
Остановку? Да пусть переносят
Узнаешь себя?
ещё Дороги 27.08.2021 17:457 Ремонт Троицкого моста и улицы Поземского в Пскове планируют «запараллелить» 31.08.2021 09:225 Концепция развития велотранспортной системы Пскова будет стоить до 5 млн рублей 30.08.2021 12:160 Несколько железнодорожных переездов закроют в Великих Луках из-за капремонта 29.08.2021 18:480 3130 метров дороги в Печорском районе будут ремонтировать за 53 миллиона рублей 29.08.2021 14:450 До 37,9 млн рублей будет стоить ремонт проезда рядом с улицей Поземского 27.08.2021 23:340 Великие Луки получили дополнительное финансирование на ремонт дворов
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Концепция развития велотранспортной системы Пскова будет стоить до 5 млн рублей

31.08.2021 09:22|ПсковКомментариев: 6

Администрация Пскова объявила открытый конкурс на выполнение работ по разработке концепции развития велотранспортной системы города. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена составит 5 млн рублей.

Подрядчик должен выполнить анализ существующей транспортной инфраструктуры, дорожно-транспортных условий в местах пересечения пешеходных и транспортных потоков на улично-дорожной сети города, определить приоритетные направления развития немоторизованного движения, обосновать выбор зон для развития велосипедного движения и сопутствующей инфраструктуры, разработать адресные мероприятия по совершенствованию инфраструктуры немоторизованного движения и интермодального взаимодействия с системой городского пассажирского транспорта.

Он должен разработать отраслевую схему связанной велосети, разработать концепцию развития велотранспортной системы и стратегию ее реализации.

Результатом должны быть:

− определение зон городского велопарковочного пространства;

− оптимизация скоростного режима улиц, пересекающих вело- и пешеходные потоки;

− оптимизация работы грузового и специального транспорта в вело- и пешеходных зонах города Пскова;

− уменьшение отрицательного воздействия транспорта на окружающую среду.

Сроки выполнения работы – по 25 декабря 2021 года.

Теги: #администрация Пскова #велосипед #велодорожки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 6Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 226 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
31.08.2021, 09:225 Концепция развития велотранспортной системы Пскова будет стоить до 5 млн рублей 30.08.2021, 22:172 В серьезном ДТП с тремя автомашинами в Опочецком районе никто не пострадал 30.08.2021, 21:120 Псковский бизнес-омбудсмен поддержал идею льготы по транспортному налогу для перевозчиков 30.08.2021, 12:160 Несколько железнодорожных переездов закроют в Великих Луках из-за капремонта
30.08.2021, 10:370 На дорогах Псковской области за неделю остановили более 50 нетрезвых водителей 30.08.2021, 10:290 «Ниссан» врезался в дерево в Пушкиногорском районе 30.08.2021, 09:402 Водитель погиб в результате ДТП в Великолукском районе 29.08.2021, 20:081 С 4 сентября изменится расписание движения автобусов на садоводческие товарищества
29.08.2021, 18:480 3130 метров дороги в Печорском районе будут ремонтировать за 53 миллиона рублей 29.08.2021, 18:150 «Ниссан» съехал в кювет в Бежаницком районе 29.08.2021, 17:277 Фотофакт: На границе с Эстонией собрался затор из грузовиков длиной несколько километров 29.08.2021, 14:450 До 37,9 млн рублей будет стоить ремонт проезда рядом с улицей Поземского
29.08.2021, 11:160 Водитель пострадал в столкновении трех автомобилей в Острове 28.08.2021, 16:104 Ребенка сбили у Детской областной больницы в Пскове 27.08.2021, 23:340 Великие Луки получили дополнительное финансирование на ремонт дворов 27.08.2021, 17:457 Ремонт Троицкого моста и улицы Поземского в Пскове планируют «запараллелить»
27.08.2021, 16:013 Реконструкцию Троицкого моста в Пскове планируют начать в 2021 году 27.08.2021, 15:510 Правительство выделит деньги на ремонт Троицкого моста в Пскове 27.08.2021, 15:120 Движение автомобилей на улице Кузнецкой в Пскове ограничили до 30 августа 27.08.2021, 11:140 Великолучанин погиб в ДТП в Ленинградской области
27.08.2021, 07:004 Электросамокаты стали втрое чаще попадать в ДТП 26.08.2021, 18:271 Две женщины пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Псковском районе. ФОТО 26.08.2021, 16:530 Круговое движение на перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове откроют 27 августа 26.08.2021, 16:050 Юридические лица в Пскове могут сэкономить при ремонте автомобилей
26.08.2021, 14:161 Проезд вблизи школы №21 в Пскове стал безопаснее 26.08.2021, 11:480 Молодой мотоциклист врезался в автомобиль в Великих Луках 26.08.2021, 11:343 Жители Крестов пожаловались главе Пскова на неблагоустроенные дворы 26.08.2021, 08:571 Мотоциклист пострадал в ДТП в Псковском районе
25.08.2021, 19:244 Лишенный водительских прав мужчина сбил человека на Рижском проспекте в Пскове 25.08.2021, 19:101 Подрядчик устранил выявленные недочеты на улице Алтаева в Пскове 25.08.2021, 17:272 Еще шесть дворов в Пскове привели в нормативное состояние. ФОТО 25.08.2021, 16:276 Фотофакт: На перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове готовятся к введению кругового движения
25.08.2021, 15:360 Определен подрядчик для ликвидации колейности на улице Сосновой в Пскове 25.08.2021, 13:570 Две аварии мешают движению автомобилей на Ольгинском мосту в Пскове 25.08.2021, 11:545 В Пскове исправили «кривую» разметку велодорожки на Октябрьском проспекте 25.08.2021, 08:503 Стали известны подробности ДТП на трассе Р-23 в Пустошкинском районе. ФОТО
24.08.2021, 20:590 Водители двух фур пострадали в ДТП на трассе Р-23 в Пустошкинском районе 24.08.2021, 19:370 Обжалование «чужих» штрафов по линии ГИБДД упростят с 1 сентября 24.08.2021, 19:102 Комплексы фотовидеофиксации в Псковской области начнут выявлять нарушения на переездах 24.08.2021, 17:520 Новый мост соединит проспект Гагарина и улицу Малышева в Великих Луках
24.08.2021, 17:490 К 1 сентября в Пскове исчезнет часть предупреждений о фотовидеофиксации 24.08.2021, 16:230 В Пскове могут начать штрафовать автоматически за нарушение правил проезда пешеходных переходов 24.08.2021, 14:280 Комплекс фотовидеофиксации на Октябрьском проспекте Пскова поменяет место дислокации 24.08.2021, 13:391 Более 7 километров автодороги отремонтировали в Псковском районе
24.08.2021, 13:350 Псковскую транспортную компанию оштрафовали за неисполнение госконтракта 24.08.2021, 13:131 В Пскове появится стационарная камера фотовидеофиксации нарушений правил остановки и стоянки 24.08.2021, 12:103 Комплексы фотовидеофиксации стали фиксировать втрое больше нарушений в Псковской области 24.08.2021, 11:080 Стойка полуприцепа грузовика отлетела в легковой автомобиль на дороге Заполье — Гдов
24.08.2021, 10:330 Под Псковом начали фиксировать выезд на «встречку» с помощью фотовидеофиксации 24.08.2021, 10:192 Лось погиб под колесами автомобиля в Порховском районе 24.08.2021, 09:510 Съезд на улицу Пригородную перекрыли в Пскове 24 августа 24.08.2021, 09:251 В Себежском районе водитель «Дэу Нексии» врезался в забор. ФОТО
24.08.2021, 07:150 Правительство просят снизить требования к ГОСТу по тонировке автомобилей 23.08.2021, 18:060 Автомобиль «Джили» съехал в кювет и опрокинулся в Псковском районе 23.08.2021, 17:360 Водитель «Рено» выехал на «встречку» и попал в ДТП в Великолукском районе 23.08.2021, 17:180 Мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся в Псковском районе
23.08.2021, 14:260 Витебские дорожники займутся ремонтом дороги на юге Псковской области 23.08.2021, 13:571 Почти 25% читателей ПЛН не откажутся от автомобиля при любых ценах на топливо 23.08.2021, 13:266 «Будете ли вы проходить техосмотр добровольно?» - тема опроса в «Автомире» 23.08.2021, 13:120 В России утвердили концепцию развития электротранспорта
23.08.2021, 11:120 В Псковской области за неделю выявили 61 пьяного водителя 23.08.2021, 09:590 Два автомобиля столкнулись на Четырех углах в Пскове 22.08.2021, 21:580 «ВАЗ» въехал в остановку в Новосокольническом районе 22.08.2021, 11:221 Техосматривайтесь
22.08.2021, 09:500 С 22 августа диагностическая карта больше не нужна для оформления ОСАГО 22.08.2021, 09:330 Автомобиль въехал в опору ЛЭП в Плюсском районе 21.08.2021, 19:200 ГИБДД напомнила об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября 21.08.2021, 17:400 81-летний велосипедист пострадал в ДТП в Печорском районе
21.08.2021, 13:000 Съезд на улицу Германа в Пскове перекроют 23 августа 21.08.2021, 03:0917 Опубликованы фото и видео с места ДТП с тремя погибшими в Псковской области 21.08.2021, 01:440 Три человека погибли в ДТП в Стругокрасненском районе 20.08.2021, 22:000 Псковичам рассказали, как снять налогообложение с несуществующего автомобиля
20.08.2021, 19:360 Госавтоинспекция напомнила псковичам о безопасности на асфальте 20.08.2021, 17:260 «Лифан» опрокинулся в Локнянском районе при движении по обочине, пострадала девушка 20.08.2021, 16:560 Три автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 20.08.2021, 16:430 Одностороннее движение введут на участке улицы Звездной в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.