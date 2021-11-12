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АвтоМир / Дороги

Борис Елкин рассказал о преимуществах бело-лунных светофоров

12.11.2021 17:05|ПсковКомментариев: 1

В чем заключаются преимущества бело-лунных светофоров, рассказал исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин во время эфира в Insatgram.

«В городе стало происходить много ДТП с наездом на пешеходов. При этом любой элемент безопасности дорожного движения сможет лучше информировать водителей. В правилах дорожного движения уже давно закрепили использование бело-лунных светофоров», - подчеркнул Борис Елкин.

Исполняющий полномочия сити-менеджера добавил, что такие светофоры уже применяются во многих других крупных городах. Однако ввести их повсеместно быстро не получится, поскольку замена светофоров - это долгая и кропотливая, кроме того,материально затратная процедура, пояснил он. 

Говоря о других дорожных изменениях в городе, Борис Елкин отметил, что эксперты из Санкт-Петербурга в настоящее время разрабатывают концепцию велодорожек в городе. Горожане будут получать информацию по мере ее появления.

Теги: #дороги Пскова #светофор #велодорожки
Источник: Псковская Лента Новостей
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