Борис Елкин рассказал о преимуществах бело-лунных светофоров

В чем заключаются преимущества бело-лунных светофоров, рассказал исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин во время эфира в Insatgram.
Исполняющий полномочия сити-менеджера добавил, что такие светофоры уже применяются во многих других крупных городах. Однако ввести их повсеместно быстро не получится, поскольку замена светофоров - это долгая и кропотливая, кроме того,материально затратная процедура, пояснил он.
Говоря о других дорожных изменениях в городе, Борис Елкин отметил, что эксперты из Санкт-Петербурга в настоящее время разрабатывают концепцию велодорожек в городе. Горожане будут получать информацию по мере ее появления.