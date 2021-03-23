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Бело-лунные секции светофоров начнут применять в Пскове

В 2022 году в Пскове планируют начать применение нового типа секций светофоров – бело-лунных. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация была озвучена 23 марта на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Для предупреждения водителей о возможном движении пешеходов по пешеходному переходу, по траектории движения, на который он поворачивает, ГОСТ Р 52289-2019 разрешает установку информационных световых секций с режимом горения бело-лунного мигания с частотой по пункту 7.5.3 ГОСТа. Основное назначение секции – напомнить водителю, что при повороте на перекрестке ему необходимо уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Госавтоинспекция Пскова предложила установить такие секции на регулируемых перекрестках:

Октябрьского проспекта с улицей Гражданской

улицы Коммунальной с Восточным проездом

улиц Коммунальной и Рокоссовского

По информации администрации Пскова, требования об установке таких секций будут включаться в технические задания для дорожных работ с 2022 года.