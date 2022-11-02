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Тару из-под немецкого пива военных лет нашли при реконструкции дороги в Пскове. ФОТО

Старинные стеклянные бутылки обнаружили рабочие в ходе капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Во время разборки основания дороги на глубине примерно 2 метров рабочие наткнулись на идеально сохранившиеся стеклянные бутылки. Судя по надписи, это тара из-под пива, произведённого в немецкой пивоварне в Дортмунде. Среди находок также есть, предположительно, полный флакон одеколона», - рассказал Борис Елкин.

По его словам, это уже не первая находка предметов военных лет, сделанная при реконструкции улицы: «Вот такое эхо Великой Отечественной войны в Пскове. Это уже не первая военная находка на этом объекте. Дорожники шутят, что пора создавать музей капремонта улицы Яна Фабрициуса».