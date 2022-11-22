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Жители новоржевской деревни уже четыре дня заблокированы снегом

Жители деревни Борки Новоржевского района уже четыре дня заблокированы снегом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила местная жительница.

«Снежный апокалисис в деревне Борки Новоржевского района. Пошел четвёртый день, все разумные сроки прошли. Деревня жилая, а не как тут говорят "дачная". Фотография ситуации сейчас, до трассы метров 300. Вообще Новоржевский район давно отличается беспределом. Нахожусь в Пушкине, не могу даже приехать, так как меня не могут встретить – машина не проедет», - пожаловалась женщина.

Кроме того, 21 ноября, в понедельник, она обратилась с просьбой расчистить дорогу на сайт губернатора Псковской области.

«После прошедшего снегопада завалена снегом деревня Борки Новоржевского района. Вчера утром было обращение в ЕДДС Новоржевского района. Все записали, приняли. Прошли сутки, снег так и лежит. Деревня жилая. Видимо, вопрос расчистки деревень решается не на уровне района, а на уровне губернатора области. Просьба принять меры. В прошлом году аналогичное было неоднократно: отключение электроэнергии на несколько дней и заваленная снегом деревня. Очень не хочется повторения», – отметила местная жительница.

Ответственной за решение вопроса назначили главу муниципалитета Софью Пугачёву.

«В настоящее время проводятся работы по расчистке дорог от снега на территории сельского поселения "Новоржевская волость". По мере очерёдности будет проведена расчистка снега в вашем населенном пункте», – заверила глава района.