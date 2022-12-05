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Движение велосипедистов могут ограничить на мосту в Финском парке Пскова

Движение велосипедистов могут ограничить на пешеходном мосту через реку Пскову в Финском парке в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора.

Фото: архив ПЛН

«На мосту не установлены знаки, ограничивающие движение на велосипедах и самокатах. Сам неоднократно был свидетелем, когда молодые мамочки в последний момент спасали своих детей от несущегося по мосту электрического самоката или безумного велосипедиста. Постоянно вижу как эти самокатчики или велосипедисты буквально проталкиваются через гуляющие группы туристов и жителей Пскова», - рассказал на сайте губернатора местный житель.

В ответ на обращение Борис Елкин заметил, что вопрос ограничения движения велосипедистов по пешеходному мосту через реку Пскову рассмотрят на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в городе Пскове.