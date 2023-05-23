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Уличное освещение оборудуют в четырёх псковских деревнях

Монтаж линий уличного освещения проведут в деревнях Малая Листовка, Федоровщина, Неелово-1 и Неелово-2 Псковского района. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Работы по монтажу линий уличного освещения в деревнях выполняются в целях улучшения условий безопасности и повышения уровня благоустройства, улучшения внешнего вида территории сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности сельского поселения «Логозовская волость».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 831 тысяча 348 рублей. Источник финансирования –бюджет муниципального образования «Логозовская волость»

Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 31 мая. Работы будут выполнять в 2023-2025 годах. Срок исполнения контракта – 1 сентября 2025 года.