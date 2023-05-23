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Движение транспорта ограничат в Пскове на время проведения ралли 27 мая

Третий этап Чемпионата России и второй этап Кубка содружества по ралли «Ралли-Псков 2023» стартует в Пскове в ближайшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

Церемония открытия состоится 27 мая на площади Ленина. Старт гонки - в 14:00. Всего в соревновании примут участие более 60 экипажей из Пскова, Великих Лук, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Перми, Владивостока и других городов России, а также Минска.

В связи с проведением соревнований в Пскове 27 мая с 13:00 до 17:00 вводится временное прекращение движения автотранспорта по площади Ленина, улице Советской (от площади Ленина до Октябрьской площади), Октябрьскому проспекту (от Октябрьской площади до улицы Некрасова), Советскому (Троицкому) и Ольгинскому мостам.

В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Труда, Инженерную, Кузнецкую, Максима Горького, Гражданскую, Юбилейную, Вокзальную, 128-й Стрелковой Дивизии, Леона Поземского, мосты имени 50-летия Октября и имени А. Невского.