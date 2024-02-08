Евгений Васильев: Зима-2024 — испытание для коммунальщиков, травматологов и ГИБДД

Зима 2024 года стала испытанием для коммунальных служб, травматологов и ГИБДД. Такое мнение детский ортопед, травматолог, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Зима этого года по сравнению с другими годами — это испытание для наших коммунальных служб. Каждый день, как в Канаде, выпадает непонятное количество снега. Потом это все быстро тает, превращается в гололед. И это испытание для службы здравоохранения в том числе, потому что количество травм значительно возросло. Тем не менее службы успешно справляются. Я такой же житель города, как и все остальные. И я тоже вижу, как они работают. И если, например, утром мы выезжали, все сухо, то вечером ты едешь — уже гололед полноценный, можно кататься по асфальту. И ГИБДД это тоже испытали, в общем, всем хватило», - сказал Евгений Васильев.