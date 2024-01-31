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Общество

Растопить лед: довольны ли псковичи обработкой улиц в гололедицу

31.01.2024 12:22|ПсковКомментариев: 0

Погода сейчас такая, что оттепель резко сменяют заморозки, и город сразу же превращается в большой каток. По ледяной корке с пунктирными линиями из песка старательно и аккуратно передвигаются пешеходы, а у городских служб и «управляек» прибавляется работы. Очередной скачок температуры с плюса на минус случился вечером в воскресенье.

О том, страдают ли от гололедицы псковичи, справляются ли специальные службы с последствиями непогоды и как должна выглядеть дворовая территория при хорошей работе УК, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Травматологам работы прибавилось

В этот раз наледь на тротуарах и других горизонтальных поверхностях в Пскове стала появляться около 8 часов вечера 28 января. И с утра ранних пешеходов уже ждали трудности при перемещении по улице, падения и травмы.

Как отметили в комитете по здравоохранению Псковской области, травмпункту в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы работы прибавилось: количество обращений с травмами увеличилось.

Кстати, согласно опросу «Доставляет ли гололед дискомфорт?» в нашем ВК-сообществе, около 12% респондентов в такую погоду опасаются именно получения ушибов и переломов. Ответ «Боюсь выходить из дома. Уже не раз падал(а) в такую погоду» занял второе место.

Большинство же участников опроса (70%) в целом напрягает такая погода, когда «невозможно дойти из точки А в точку В». Еще 8% не очень рады гололедице, но вполне довольны работой городских и прочих служб и «дорожкам из песка». Еще 4% оказались любителями любой зимней погоды, а 1% и вовсе не заметил, что была гололедица.

Впрочем, в сети очень много комментариев от людей, которые заметили. Один из пользователей стал свидетелем того, как у магазина на пересечении Гаражного проезда и ул. Шестака подросток, обходя покрытую льдом лестницу, поскользнулся и очень сильно ударился головой.

«Ребёнок быстро поднялся, но по его поведению было видно, что ему больно (слезы на глазах), и он не совсем понимает, что происходит. Естественно, я задал вопрос, как себя чувствует и не нужна ли помощь, но ребёнок быстрым шагом ушёл в направлении ул. Доставалова», - рассказал очевидец, и порекомендовал родителям показать ребёнка врачу, поскольку звук удара был слышен издали.

Родители мальчика (очень хочется надеяться на то, что они видели это сообщение) в комментариях к посту не ответили, зато было много жалоб на гололед от других псковичей:

«Вчера сходили на фильм «Мастер и Маргарита» в «Победу», так пока шли от авто, чуть не затряхнулись, вообще не посыпано, сплошной каток, ехали по льду под ручку».

«Уже успел упасть прямо на выходе из "Пятерочки", хорошо хоть то, что бьющегося ничего в авоське не было... Зато купил сразу же в "Фиксике" две пары "ледоступов", до дома добрался без падений».

«Когда выходила из дома было норм, а из кинотеатра вышли и вразвалку пингвинчиками до дома... Причем, у меня оказались самые лучшие протекторы, и я была предводителем банды пингвинов».

«Угроза получить травму от скользкой поверхности дороги - это тревожно. Кто ходит на работу и обратно пешком по 10 км в день по тротуарам, понимает и оценивает уборку и содержание городского тротуарного имущества. А чиновникам пофиг, их на автомобилях возят».

Работали даже ночью

Чиновникам, как выяснилось, не все равно. «Погода меняется ежедневно, а иногда и в течение дня. Мелкий дождик и лёгкий мороз, и в результате - жуткий гололёд», - написал в своем ТГ-канале глава Пскова Борис Елкин.

И рассказал о работе городских служб: «Коммунальные службы основной упор сейчас делают на посыпку дорог и тротуаров солью. «Топят» лёд».

Как пояснили в УГХ Пскова, с целью предупреждения образования снежно-ледяных отложений основные магистральные улицы обрабатываются минеральный концентратом - галитом, который на 98% состоит из хлорида натрия - природной соли. Улицы районного значения и улицы в границах жилой застройки обрабатываются песчано-соляной смесью, доля хлорида натрия в данной смеси составляет 20%. Улицы в частном секторе по необходимости посыпаются песком. «Подрядчиками на регулярной основе проводятся работы по обработке противогололедными материалами покрытий тротуаров», - рассказали в УГХ.

«Антигололедная обработка производится на всех тротуарах, которые входят в зону нашей ответственности. Особое внимание уделяется узким тротуарам, так как там техника не проходит, и приходится обрабатывать вручную», - сообщил заместитель директора ООО «СитиИнвестГрупп» Тимур Газиев.

В зону ответственности организации входит содержание следующих районов: Завеличье, Запсковье, Любятово и Овсище.

По словам Тимура Газиева, в данных погодных условиях тротуары посыпаются только солью. «Больше КПД от соли, потому что лед тает. В воскресенье моросило. И, если в такую погоду обрабатывать песком, он может через 20-30 минут сверху обледенеть, и никакой эффективности не будет. При таких погодных условиях эффективнее соль», - сказал он.

Заместитель директора ООО «СитиИнвестГрупп» отметил, что организация постоянно мониторит ситуацию с погодой. «В воскресенье обледенение тротуаров началось примерно с 19-20 часов. В первую очередь, это тротуары с новым гладким асфальтом. Например, на улице Кузбасской дивизии. На мостовых сооружениях также происходит обледенение, так как там, как правило, холоднее. И, конечно, в первую очередь, замерзает брусчатка. Например, на тротуаре на перекрестке Рижский - Киселева», - рассказал он.

Покрытие из брусчатки встречается также на посадочных площадках автобусных остановок. «Дополнительно вызвали наших сотрудников, чтобы в ночное время вручную провести обработку посадочных площадок, и утром не было скользко», - отметил Тимур Газиев.

По его словам, диспетчер мониторит группу компании в соцсети «ВКонтакте», и жалоб от жителей в воскресенье и в понедельник не было.

«Стараемся справляться»

Поддерживают обратную связь с жителями и некоторые управляющие компании. «Мы мониторим ситуацию. В группе пишем объявления, чтобы люди сообщали, если необходимо где-то срочно посыпать или недочет какой-то есть», - рассказал директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.

«С гололедицей стараемся справляться. В случае, когда погода способствует появлению наледи, посыпаем песком или песко-соляной смесью», - сообщил он.

По словам Андрея Тарасова, в зону ответственности «управляек» входят тротуары, придомовая территория, входы в подъезды, и в зависимости от того, как участок сформирован, могут быть проезды и участки дорог. «Все, что находится в зоне ответственности управляющей компании, она должна содержать. Меры должны быть приняты в течение двух-трех часов»,- сказал Андрей Тарасов.

В случае с возникновением наледи ночью - меры по обеспечению безопасности жителей микрорайона должны быть приняты с утра. «Как правило, ночью мониторить ситуацию трудно. Но дворники начинают работать в 5 утра. То есть к 7 утра уже все должно быть посыпано», - сказал руководитель «управляйки».

Но если даже где-то скользко, радует, что псковичи не равнодушны друг к другу и готовы прийти на помощь. Вот наглядный пример из соцсети: «Мама упала, на скользкой дороге. Ей помог молодой человек (студент 17 лет - все, что известно). Вы помогли моей маме подняться после падения и отвезли ее в травмпункт. У нее серьезный перелом со смещением. Благодарю Вас за помощь! К сожалению, мама была в таком состоянии, что даже Ваше имя не узнала (о чем сейчас сожалеет). Благодарю, Вас и Ваших родителей за воспитание такого сына». Побольше таких добрых постов и добрых поступков. А лед когда-нибудь растает…

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН и ТГ-канала Бориса Елкина

Теги: #псков #гололедица
Источник: Псковская Лента Новостей
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