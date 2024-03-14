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АвтоМир / Дороги

Новые фонари установили на улице Молодых Патриотов в Пушкинских Горах

15.03.2024 13:57|ПсковКомментариев: 0

Новые осветительные фонари установили на улице Молодых Патриотов в Пушкинских Горах. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

 Видеосъемка улицы чуть более двухнедельной давности и вечера 14 марта. Видео: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«14 марта вчера завершили установку новых фонарей освещения», - рассказала Оксана Филиппова. 

Также в Пушкинских Горах установили или заменили около 100 фонарей на улицах Восточной, Тригорской, Лесной, Ермолаева, Аэродромной, Южной, Заозерной, в Меховском переулке. 

На улице Звёздной протянули новую линию электропередачи и установили приборы уличного освещения. 

Теги: #Пушкинские Горы #Освещение
Источник: Псковская Лента Новостей
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