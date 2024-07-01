Пешеходы и транспорт больше не будут пересекаться в Пскове на перекрестке Коммунальной и Народной

Донастройка светофора на пересечении улиц Коммунальной и Народной в Пскове будет завершена сегодня, 10 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.
«Потоки будут разделены. Выделена отдельная фаза для пешеходов. Пешеходы больше не будут ходить при движении транспорта», - рассказали в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Пскове вводится новый режим работы светофора на пересечении улиц Коммунальной и Народной. Добавляется четвертая фаза – зеленый сигнал для пешеходов и красный сигнал для транспорта на всех направлениях.
Нововведение связано с наличием очага аварийности на перекрестке и несколькими случаями наезда на людей. По этой же причине на перекресток перенесли комплекс фотовидеофиксации. В том числе он выявляет случаи превышения скорости и проезда стоп-линии.
Аналогичный режим работы применяется на перекрестках Рижский проспект – Петровская, Коммунальная – Петровская.