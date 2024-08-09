АвтоМир / Дороги

Строительство дороги к «Экотехнопарку» начали в Палкинском районе

Подрядчик приступил к строительству дороги к объекту «Экотехнопарк» в Палкинском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава района Ольга Потапова.

Фото: Telegram-канал Ольги Потаповой

Объект должен быть построен до конца 2024 года, соответственно, постоянная дорога должна обеспечить качественный доступ к территории объекта, заметила глава района.

В настоящее время выполнена расчистка территории от деревьев и кустарников, производится выемка почвенно-растительного слоя на всем протяжении для устройства основания дороги. Завозятся материалы, которые складируют на площадке вблизи объекта для ускорения процесса стройки.

На одном участке уже приступили к подсыпке основания дорожного покрытия и устройству водоотводной канавы.

Напомним, «Экотехнопарк» расположится в Палкинском районе. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте будет создано около 500 новых рабочих мест.

Планируется, что его создание позволит полностью выполнить показатели национального проекта «Экология» в части обеспечения 100-процентной обработки и снижения доли захоронения до менее чем 50% от массы образования ТКО в регионе.