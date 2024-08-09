Более 17 км трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель отремонтировали по нацпроекту

Более 17 км трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель отремонтировали по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram
Трасса связывает Смоленскую и Псковскую области.
В прошлом году обновили 9,7 км трассы, теперь к нормативу привели еще 17 км в Усвятском и Невельском муниципальных округах.
До конца октября подрядчик отремонтирует ещё два участка трассы общей протяженностью порядка 22 км.