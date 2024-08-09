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Более 17 км трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель отремонтировали по нацпроекту

Более 17 км трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель отремонтировали по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Трасса связывает Смоленскую и Псковскую области.

«До начала ремонта по поводу состояния дороги поступало огромное количество жалоб от жителей и гостей региона. Благодаря поддержке федерального центра и выделенного регионального финансирования начали ремонтировать дорогу крупными участками», - рассказал губернатор.

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В прошлом году обновили 9,7 км трассы, теперь к нормативу привели еще 17 км в Усвятском и Невельском муниципальных округах.

До конца октября подрядчик отремонтирует ещё два участка трассы общей протяженностью порядка 22 км.