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Борис Елкин: Если вокзалы не будут местом притяжения населения - их придется закрывать

Для того, чтобы в Псковской области работали автостанции и автовокзалы, в администрации региона хотят привлечь инвесторов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 17 июля такую инициативу озвучил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, на совещании с главами муниципалитетов, под председателем замгубернатора Василия Осипова.

«Автостанции и автовокзалы - социально значимые места. И с этим нам нужна помощь. Например, в Пыталовском районе прорабатывается вопрос о привлечении инвесторов, и, возможно, дополнительных мероприятий по ремонту автовокзала и привлечению торговых точек, - отметил Борис Елкин. - Единственных доход "Псковавтотранса" - продажа билетов. А помещения надо содержать. Привлечение инвесторов поможет спасти предприятие, отремонтировать вокзалы. Если вокзалы не будут местом притяжения нашего населения - их придется закрывать».

Кроме этого, Борис Елкин добавил, что несообразно отводить большую территорию под те помещения, где продаются только билеты на проезд, и, возможно, такие занимаемую площадь там придется сокращать.