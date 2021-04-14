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Игорь Иванов высоко оценил акцию «Профсоюзный автобус»

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов высоко оценил акцию «Профсоюзный автобус», которая прошла в Пскове в рамках празднования Первомая.

«Мы взаимодействовали с нашим отраслевым профсоюзом работников автотранспорта и дорожного хозяйства и с предприятием «Псковпассажиравтотранс». Акция удалась. У нас был организован маршрут автобуса с символикой профсоюзов. Вместо кондукторов в них были наши профсоюзные активисты с раздатками. Они рассказывали, что такое профсоюз, доводили информацию о наших турбазах, здравницах, о правовой защите, которую оказывают профобъединения», - рассказал гость студии.

Кому-то, по его словам, была оказана консультативная помощь прямо в автобусе. «Получилось, по-моему, очень даже хорошо. Ключевой момент — в профсоюзном автобусе плату за проезд никто не брал», - отметил Игорь Иванов и выразил готовность профсоюзов продолжать данную акцию.

Кроме того, председатель облсовпрофа добавил, что профсоюзы намерены добиваться, чтоб была либо справедливая плата за проезд в общественном транспорте, либо чтоб ее вообще не было». Такие примеры есть в ряде стран.