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Псковское УФАС выступило против повышения стоимости проезда в автобусах

Псковское УФАС России не рекомендует повышать стоимость проезда в общественном транспорте в 2022 году на сумму, превышающую размер инфляции. Такое мнение высказали антимонопольщики в адрес комитета по тарифам и энергетике Псковской области по итогам заседания коллегии, в ходе которого рассматривались вопросы по установлению новых предельных тарифов на перевозку пассажиров на городских и пригородных маршрутах, сообщается в Telegram-канале Псковского УФАС.

Сотрудники антимонопольного ведомства принимают участие в заседаниях комитета по тарифам в качестве независимых экспертов, без права голоса, но с правом высказать свое мнение, рекомендовать или взять на контроль вопросы установления предельных регулируемых тарифов с сферах ЖКХ, транспорта и так далее.

В адрес органа исполнительной власти обратились псковские предприятия-перевозчики - ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» и ГП ПО «Славия» - с просьбой пересмотреть тарифы на перевозку пассажиров. На заседании 25 ноября комитет предложил установить со следующего года тариф на проезд в городском транспорте в размере 31 рубля, то есть предлагается, что повышение составит 14,8%. На проезд по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении комитет предложил установить цену 5 рублей за 1 километр, тогда как сейчас стоимость составляет 4 рубля (+25 %).

«Как мы видим, предлагается установить тарифы с ростом, превышающим прогнозный уровень инфляции в Российской Федерации на 2022 год (5%). Мы не согласны с решением комитета. Общественным транспортом чаще всего пользуются люди с невысоким уровнем доходов. И такое повышение цен существенно скажется на их благосостоянии. Хочется обратить внимание, что предприятия, осуществляющие перевозки, являются монополистами, а также получают господдержку как госпредприятия. Конкуренция в данном сегменте рынка не развивается и частным компаниям практически невозможно в него войти», - говорится в сообщении.

Следовательно, установление тарифов методом индексации без анализа затрат может создавать преимущества дня крупных игроков рынка и ограничивать конкуренцию, считают в ведомстве.