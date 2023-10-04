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Трудности перевозок: когда автобусы в Пскове будут ходить чаще, а жаловаться на них будут реже

В Пскове нет метро, трамваев и троллейбусов. Зато существует неплохая автобусная сеть: множество маршрутов, остановок, общественный транспорт ходит по расписанию, автобусы большие и достаточно удобные. Гости областного центра организацией пассажирских перевозок довольны. Но у горожан, которые пользуются транспортной услугой в ежедневном режиме, замечаний достаточно.

Вернут ли псковичам удобные привычные маршруты, станут ли автобусы ходить чаще и будут ли подаваться в часы пик более вместительные машины, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Для кого 25-й?

Больше всего вопросов у псковичей по поводу изменившейся схемы движения маршрута №25. Раньше он был очень удобен для жителей деревни Родина, которые могли на одном автобусе добраться в центр на работу или учебу. Сейчас автобус следует по маршруту до ул. Юбилейной, а далее сворачивает налево и через мост Александра Невского отправляется на Запсковье через Овсище.

«Когда же всё-таки автобус № 25 будет ездить по старому маршруту? То одна дорога на ремонте, то другая...» - возмущаются в соцсетях псковичи, поясняя, что теперь приходится ехать в сторону «Маяка», делая пересадку на Рокоссовского.

«Поддерживаю возвращение маршрута 25 по старой схеме. До «Маяка» теперь только на 22-м добраться можно, который раз в 40 минут ходит, а ездить с пересадками накладно», - добавляет другой комментатор.



Замечания по поводу нынешнего маршрута 25-го, который «пустили через мост Александра Невского», приходят и на почту ПЛН. «Вопрос один - для кого? На этом автобусе люди буквально выбираются в город из Родины и ЖК «Европа». Других маршрутов нет. Абсолютному большинству нужно на работу и учебу на Завеличье или в центр. Вообще куда угодно, только не на мост Невского. Форменное издевательство», - отмечает наша читательница.

В итоге, по ее словам, автобус ходит пустоватый. «Он потому и пустой, что по тому маршруту, где он пущен сейчас, людям не надо. Иной раз приходится ехать на такси. Именно потому, что автобус сейчас максимально неудобный. Пустили бы как раньше: по Рижскому проспекту, через площадь Ленина и на Запсковье (если он там вообще кому-то нужен)», - отметила читательница ПЛН.

Останется «на пожизненно»?

Правда, насчет маршрута есть и другая точка зрения. Проживающие в микрорайоне Овсище жители очень рады тому, что маршрут №25 теперь проходит по улице Леона Поземского.

«А мне очень нравится этот маршрут. И в центр доедет, и на Завеличье доедет с Чудской. У нас по Леона Поземского и так мало автобусов курсирует. Так что считаю, надо оставить такой рейс «на пожизненно», а по Рижскому пустить другой, например, 25а», - предлагает псковичка.

Ее поддерживают и другие жители этого микрорайона, которые считают, что маршрут удобный и отмечают, что работники мясокомбината «очень рады, что на работу на одном автобусе можно добраться»: «Нечего 25-му в центре делать! Попробуйте до работы доехать, когда нестыковка с маршрутом №1, ждешь по 30 минут и на работу постоянно опаздываешь!».



Как пояснили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, при корректировке маршрутов и открытии новых учитываются ремонты дорог и дорожной инфраструктуры, потребность населения в транспортных услугах в связи со строительством новых жилых комплексов и возможности существующей дорожной сети. Однако и желания псковичей не остаются без внимания. «Наряду с ремонтными работами на объектах дорожной инфраструктуры, просьбы пассажиров - одна из основных причин изменения маршрутов движения автобусов. Решения принимаются с учетом возможности существующей дорожной сети и интересов пассажиров, использующих в настоящее время действующие маршруты», - пояснили в комитете.

«Прежняя схема движения автобусов по маршруту № 25 будет восстановлена после окончания ремонтных работ на пр. Энтузиастов и ул. Ипподромной», - пообещали в дорожном комитете.



«Сократить» семнадцатые?

У жителей Крестов и Завокзалья другая давняя проблема - «четверки» ходят редко и в часы пик приходят переполненными. «Годы идут, а ничего не меняется», - отмечает один из пользователей соцсети.

Пскович поясняет, что маршрут рейса городского автобуса №4 является одним из самых удобных для жителей города, так как автобус буквально насквозь проезжает город. «Однако количество автобусов данного маршрута недостаточно. Эту проблему сполна на себе ощущают жители Завокзалья и Крестов. Сколько раз осенью и зимой приходится мёрзнуть на остановке, ожидая «четвёрку» по 40 минут, в то время как мимо уже по два-три раза проезжал 17-й, который со своим маршрутом в процентном соотношении гораздо менее полезен жителям города. Когда же спустя чуть ли не час, «четверка» приходит на остановку, то в самом автобусе «яблоку негде упасть» от количества людей, вынужденных вплотную стоять друг к другу», - рассказывает пассажир. И предлагает сократить количество 17-го и других «нерентабельных рейсов», а «свободные автобусы дополнительно пустить по более удобному и нужному для всех жителей города маршруту».

Другие комментаторы, по-видимому, жители Дальнего Завеличья с предложением сократить «семнадцатые» в корне не согласны: «И давно ли 17-й стал нерентабельным? Или жители Крестов не в курсе, что за Рокоссами город несколько подрос?.. Корень проблем - это отсутствие водителей, а не обилие единиц транспорта на 17 маршруте».

Впрочем, как выяснилось, и к последнему есть претензии. «От лица всех жителей Балтийской могу сказать, что с 17-м дела ничуть не лучше, особенно с утра. Заявленный автобус может вообще не приехать, а ещё появилась новая тенденция, приезжать на несколько минут раньше, чем заявлено на Яндекс-картах и в официальном расписании. А тот, что едет в самый пик утренних пробок, ещё и мелкий, люди набиваются туда, как шпроты в банку», - пишет пскович.

А еще, по словам читательницы ПЛН Анны, страдают дети, которые едут в школу утром. «Многие опаздывают на 10-15 минут на первый урок. Им пишут замечания. Дети утверждают, что автобусы уходят раньше или приезжают позже указанного в графике времени. Как часы ходят лишь маршрутки. Но у детей транспортная карта, и они не хотят тратить деньги на проезд сверху», - сообщает женщина.

Интервалом движения других популярных маршрутов, таких как «двойка» и «одиннадцатый», тоже не все довольны. «Двадцать лет назад на остановках в Пскове не стояли дольше пяти минут. Жить стало лучше, жить стало веселее», - подвела итог одна из комментаторов.

Больших мало

В настоящее время в Пскове 24 муниципальных маршрута городского сообщения. Как пояснили в комитете по транспорту, интервал движения автобусов зависит от времени, необходимого на выполнение рейса, и количества машин на маршруте: «На маршруты со сложившимся максимальным пассажиропотоком назначается большее количество автобусов. Маршруты с минимальным пассажиропотоком обслуживаются одним автобусом».

При этом на постоянной основе осуществляется контроль пассажиропотока на маршрутах. На рейсы с максимальным пассажиропотоком назначаются автобусы особо большого класса вместимости - сцепки. Однако таких автобусов мало. «К сожалению, количество автобусов особо большой вместимости очень ограничено. Технология расписания и распределения транспортных средств не позволяет автобусам переключиться на другой маршрут в течение дня», - отметили в комитете.

По всем вопросам - в комитет

По мнению пассажиров, «отлично бегают» только маршрутные такси. Особенно все довольны маршруткой 55, которая ходит с интервалом чуть ли не пять минут. Обслуживанием автобусов 51, 52 и 55 занимается не муниципальное предприятие, а частная компания. У них действительно удобное расписание, хорошие быстрые автобусы. Но и к этому виду транспорта есть претензии. То «гоняют», то нет поздних рейсов.

«На 51-м вечером из Овсища с трудом уедешь. У них есть расписание, только в самое позднее время что-то около в 20:11, маршрутка просто мимо проедет и не остановится. А водитель просто руками разведет, мол, не беру», - рассказывает читательница ПЛН.

Еще одна проблема - иногда не реагирующие на карты терминалы. «На остановке Александра Невского в сторону центра, в вашем автобусе №51 был сломан терминал, не принимал карты касанием. Мой ребенок, попробовал другие способы оплаты (перевод, QR-код), но у него не получилось, он все-таки еще ребенок. На следующей остановке водитель высадил ребенка из автобуса!» - жалуется псковичка.

Детей высаживать из общественного транспорта нельзя. Такой закон был принят еще два года назад. Поэтому вполне логичны советы комментаторов писать жалобы во все инстанции, включая Роспотребнадзор и прокуратуру. Но можно начать и с профильного комитета. Во всяком случае, его руководство напоминает о такой возможности: «По всем вопросам, связанным с работой частных транспортных компаний, необходимо обращаться в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области».

Также комитет ведет работу и над тем, чтобы пассажирам удобно и комфортно было перемещаться по Пскову в городских автобусах. «В настоящее время ведется работа по обновлению подвижного состава государственных предприятий Псковской области, что приведет к стабилизации ситуации выхода автобусов на линию», - пообещали в комитете.

Другая хорошая новость - «поездки в новых автобусах станут для пассажиров более комфортными в связи с укомплектованностью автобусов кондиционерами, наличием системы звукового и визуализационного оповещения». Если объявление остановок в общественном транспорте - явление нередкое, то автобусы с кондиционером в Пскове встречаются не часто. В один из особо жарких июльских дней случайно села в такой 25-й. По ощущениям это было примерно, как окунуться в бассейн после пешего перехода по пустыне. Нет, наверное, даже лучше! Хочется верить, что в ближайшее время поездки общественным транспортом станут если не впечатляющим, то хотя бы привычно хорошим городским сервисом.

Светлана Синцова

Фото Александра Елисеева