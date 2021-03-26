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АвтоМир / Официально

В Псковской области разработали механизм борьбы с лжезаказными перевозками

31.03.2021 13:48|ПсковКомментариев: 1

Механизм пресечения деятельности лжезаказных перевозчиков разработали в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщили на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения 31 марта.

Докладчик отметил, что это очень серьезный вопрос для каждого региона. Заказные перевозки не должны иметь постоянный характер.

Областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству утвердил перечень мест, из которых отправление заказных перевозок более трех раз запрещается в течение месяца. Такой опыт есть в других регионах.

Председатель комитета Борис Елкин предложил создать межведомственную рабочую группу для контроля. Контролировать заказные перевозки будут ГИБДД, комитет по транспорту, управление государственного автодорожного надзора. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал эту инициативу.

Теги: #Псковская область #Комитет по транспорту и дорожному хозяйству #перевозчики
Источник: Псковская Лента Новостей
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