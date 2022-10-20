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Более 50 пешеходов сбили в Пскове с начала года

54 наезда на пешеходов произошло в Пскове с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

За 9 месяцев в Пскове произошло 132 ДТП, из них 54 – это наезды на пешеходов, в результате которых получили ранения 52 человека, 4 человека погибли.

На нерегулируемых пешеходных переходах в областном центре зарегистрировано 12 ДТП, в которых 13 человек получили ранения. На регулируемых пешеходных переходах произошло 9 ДТП, в которых один человек погиб, 9 человек пострадали.

В целях обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих каждый пешеход обязан соблюдать правила дорожного движения, напомнили в ГИБДД.

Безопасность пешехода при пересечении дороги или перекрестка помогает обеспечить пешеходный переход. Пешеходный переход — это участок дороги, специально выделенный для безопасного пересечения проезжей части и обозначенный соответствующими знаками и (или) дорожной разметкой.

С начала 2022 года и по настоящее время инспекторы ДПС ГИБДД города Пскова привлекли к ответственности 126 водителей, проигнорировавших правила предоставления преимущества пешеходам.

В соответствии с ПДД пешеходы при переходе проезжей части имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах, обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых пешеходных переходах, а также на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора.

Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться для того, чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, предоставив им возможность безопасно завершить переход дороги.