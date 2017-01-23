АвтоМир / Происшествия

Полицейские по «горячим следам» задержали угонщиков в Печорском и Островском районах

Автомобиль «Дэу Нексия» угнали ночью 9 марта от дома в деревне Кривск Печорского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

Обнаружив пропажу, владелица машины сразу же сообщила о произошедшем в МО МВД России «Печорский». В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на угнанном автомобиле в деревне Моложва.

Им оказался не работающий житель деревни Кривск 2001 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. По имеющимся данным, молодой человек находился в нетрезвом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в городе Острове вечером 8 марта в полицию за помощью обратился 25-летний местный житель, который сообщил, что у него от дома по улице Карла Либкнехта в Острове угнали машину «Лада Приора». По версии следствия, потерпевший ненадолго отлучился по делам и оставил автомобиль с включенным двигателем и ключом в замке зажигания. В это время мимо проходил неизвестный мужчина, который решил воспользоваться ситуацией. Он сел за руль и уехал.

В ОМВД России по Островскому району был введен план «Перехват». К розыску угонщика подключились находившиеся на маршрутах патрулирования наряды единой дислокации. В результате совместных действий экипажа группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области и сотрудников ДПС ГИБДД по «горячим следам» на 8-ом километре дороги Остров - Новоржев подозреваемый в угоне был задержан.

Им оказался безработный житель Острова 1981 года рождения. Пытаясь скрыться от стражей порядка, он не справился с управлением и съехал в кювет. Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.