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Псковичу разрисовали машину за громкую музыку ночью

Псковичу разрисовали автомобиль за громкую музыку в ночное время. Фотографии опубликованы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Автомобиль припаркован возле дома №10 на улице Герцена в Пскове. На машину нанесли надписи из аэрозольного баллончика: «Спасибо за музыку в 2.00. Черт, понравилось. Благодарные соседи 4-х домов».

Очевидцы в комментариях к фотографиям сообщили, что полиция уже разыскивает человека, разрисовавшего автомобиль.