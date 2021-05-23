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Житель Пыталово отделался обязательными работами за повторное нетрезвое вождение

Пыталовский районный суд вынес приговор в местному жителю за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ноябре 2021 года мужчина управлял мопедом в состоянии алкогольного опьянения. При этом обвиняемый уже подвергался административному наказанию за аналогичное преступление. На дороге его остановили сотрудники ДПС. Проведенное освидетельствование установило, что водитель был пьяным.

Мужчина с предъявленным обвинением согласился, вину в совершении преступления по части 1 статьи 264.1 УК РФ признал полностью. Дело рассмотрели в особом порядке.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 160 часов с лишением права управлять транспортным средством на 1 год и 6 месяцев. Приговор суда в законную силу пока не вступил.