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Усвятичу грозит уголовная ответственность за повторное нетрезвое вождение

Житель поселка Усвяты 1981 года рождения повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 3 февраля у дома на улице Мира в поселке Усвяты полицейские остановили для проверки «Хендай Солярис». Выяснилось, что автомобилем управлял нетрезвый местный житель. Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.