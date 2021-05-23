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Директор псковской автошколы наказан за выдачу свидетельства без обучения

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении директора организации «Новая Автошкола», который обвинялся в коммерческом подкупе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

«С марта по июнь 2021 года мужчина получил от человека, участвовавшего в мероприятии "Оперативный эксперимент", 20 000 рублей за оформление и выдачу свидетельства обучения в автошколе по программе «профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "В"», – сообщили в пресс-службе.

Суд признал директора виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на условный срок в пять лет с испытательным сроком в два года и лишением права заниматься образовательной деятельностью.