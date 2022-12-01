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Пскович перевозил опасные грузы, используя поддельное свидетельство

Пскович использовал поддельное свидетельство о подготовке водителя к осуществлению перевозок опасных грузов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе судебного разбирательства установили, что мужчина перевозил опасный груз на шестиколесном тягаче. Его остановил сотрудник ДПС. Чтобы создать видимость правомерной перевозки, он предоставил должностному лицу заведомо поддельное свидетельство о прохождении подготовки к работе с опасными грузами. Сотрудник выявил признаки подделки официального документа, а проведенная впоследствии экспертиза подтвердила данную информацию.

Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев, установил для мужчины ограничения на смену места жительства, выезд за пределы муниципального образования по месту жительства, а также возложил на него обязанность ежемесячно являться в специализированный государственный орган на регистрацию.

Приговор суда вступил в законную силу.