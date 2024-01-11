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Торцовочную пилу украл мужчина из автомобиля в Пскове

Пскович украл электроинструменты из припаркованного автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В октябре прошлого года мужчина проходил по улице и увидел припаркованный автомобиль. Он решил украсть вещи из салона. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, достал из кармана своей одежды предмет, похожий на ключ. С его помощью он открыл пассажирскую дверь и вытащил из салона автомобиля торцовочную пилу. После чего с данной пилой ушел в неизвестном направлении.

Своими действиями он причинил ущерб на сумму 8 000 рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.