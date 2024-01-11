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Автомобиль провалился под лёд вблизи Талабских островов

Автомобиль Toyota провалился под лёд вблизи Талабских островов. Об этом сообщается в группе «Отдых на острове Белов. Псковское озеро» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Отдых на острове Белов. Псковское озеро» / «ВКонтакте»

«Свежий пример. Между нашим островом и Талабенцем самое глубокое место в озере - "малые ворота" или, как еще просто называют местные, "яма". Глубина до 10 метров», - говорится в сообщении.

Как объяснили местные жители, это место как песочные часы - тут всегда сильное течение и от этого тонкий лёд. Весной тут раньше всего появляется полынья. «Ездить там - самоубийство, тем более на джипах», - предупредили желающих прокатиться по льду.

Напомним, в Псковском районе действует запрет выхода на лед. Выезд на лед автомобилей в Псковской области запрещен всегда.