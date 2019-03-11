АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пожарные и спасатели выезжали на ДТП 14 раз за последнюю неделю

С 7 по 13 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области 14 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек, пострадало - 7. В одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в ГУ МЧС России по Псковской области.

Источник: pixabay.com

При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокировано два пострадавших. Травмированным гражданам доврачебная помощь не оказывалась.

Стабилизация транспортного средства и ликвидация вторичных факторов не производилась. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.