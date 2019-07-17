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Женщина за рулем «Чери» не уступила дорогу «Рено» в Себеже, пострадали два человека

В 19.50 18 июля произошло ДТП у дома 4 по улице Матросова в городе Себеже с участием двух легковых автомобилей. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, женщина 1983 года рождения за рулем автомашины «Чери», двигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке не уступила дорогу автомобилю «Рено Логан» под управлением женщины 1952 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель «Чери» и ее пассажирка 1961 года рождения. Они получили ушибы.

В 14.30 18 июля на 20-м км автодороги Красногородск - Велье в деревне Сучная в Пушкиногорском районе мужчина 1960 года рождения не справился с управлением мопеда «Альфа» и угодил в кювет. Водитель получил травмы.