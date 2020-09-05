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Михаила Ефремова приговорили к тюремному заключению за смертельное ДТП

Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия в столице. Ему назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на восемь лет, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Напомним, сторона обвинения запросила 11 лет колонии общего режима и запрет три года после освобождения садиться за руль.

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Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водителя - курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова - госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков.