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Водители «БМВ» и «Мицубиси» пострадали в ДТП на окраине Пскова. ФОТО

Два водителя пострадали в ДТП на окраине Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, столкновение произошло 17 февраля в 7.23 на улице Николая Васильева у дома 126, поблизости от АЗС «ТНК».

По предварительной информации, водитель «БМВ», женщина 1983 года рождения не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с «Мицубиси Паджеро» под управлением молодого человека 1996 года рождения.

Пострадали два водителя. У женщины предварительный диагноз - открытый перелом нижней части правой голени. У мужчины рваная рана теменной области. Оба доставлены в областную больницу.