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Виновнику ДТП со сбитой насмерть велосипедисткой в Пскове оставили в силе приговор

15 сентября Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Псковского городского суда от 29 июля 2021 года, которым гражданин К. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.4 ст. 264, ч.1 ст.166 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

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Суд первой инстанции установил, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения без разрешения взял у своей знакомой ключи от автомобиля и сел за руль. Около дома №41 по Рижскому проспекту мужчина совершил ДТП. На запрещающий красный сигнал светофора он выехал на пешеходный переход и сбил велосипедистку. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте. После ДТП нарушитель не остановился на месте происшествия, а попытался скрыться и сбил мужчину на следующем перекрестке. Второй пострадавший выжил.

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Приговором Псковского городского суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

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Апелляционным определением Псковского областного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Напомним, ранее мужчину также судили за кражу и убийство. 9 мая 2013 года он находился в квартире женщины 1923 года рождения. Во время ссоры он сначала сдавил ее шею, а потом нанес удар ножом в область шеи, в результате чего женщина скончалась. 20 мая 2013 года нетрезвый злоумышленник незаконно проник в квартиру убитой через незапертую входную дверь, украл оттуда телевизор и скрылся. За кражу и убийство пожилой женщины его отправили на 9 лет в колонию строгого режима, но в 2019 освободили условно-досрочно.