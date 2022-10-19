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Петербуржец потерял жену в смертельном ДТП и попал в дедовичский суд

Дедовичский районный суд вынес приговор петербуржцу, который нарушил правила дорожного движения, что повлекло смерть человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: газета «Коммуна»

24 июля водитель ехал по автомобильной дороге Порхов - Успенье в Дедовичском районе в направлении Санкт-Петербурга со скоростью 115-120 километров в час, которая превышала разрешённую, и совершил выезд правыми колесами на обочину, что повлекло занос транспортного средства, съезд в левый кювет по ходу движения с последующим многократным опрокидыванием.

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В результате ДТП пострадали пассажиры машины. Супруге водителя были причинены многочисленные телесные повреждения, которые обусловили наступление смерти на месте происшествия, а несовершеннолетнему сыну – телесные повреждения, которые нанесли тяжкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признал вину, дело рассмотрели в особом порядке. Потерпевшие материальных претензий не имели. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.