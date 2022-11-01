АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пешехода сбил автомобиль на улице Балтийской в Борисовичах

Пешехода сбил автомобиль у дома №4 на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района 1 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 18:55 водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Ford, совершил наезд на пешехода 2002 года рождения. Как уточнили в ведомстве, пешеход перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не убедившись в безопасности.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил ушиб мягких тканей головы. Его госпитализировали в областную больницу, а затем отпустили домой.