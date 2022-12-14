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Пенсионер на ВАЗе сбил женщину на переходе в Порхове

Женщину сбили на пешеходном переходе в Порхове 13 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 18:20 на проспекте Ленина (151-й километр автодороги Новгород - Псков). Мужчина 1955 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21074, наехал на пешехода 1983 года рождения. Женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получила телесные повреждения, её госпитализировали. В ведомстве добавили, что водитель был трезв.