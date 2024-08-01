АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два человека пострадали при столкновении легковушек на трассе «Псков»

Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти. Есть пострадавшие, сообщили в дорожной полиции.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация о ДТП на 135-м километре трассы Р-23 «Псков» в сторону Петербурга поступила около трех часов дня 9 августа. Произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Судя по фото, внедорожник серьезно искорежен, автомобиль Renault улетел с дороги в результате удара, пишет 47news.

По предварительной информации дорожной полиции, при ДТП пострадали два человека. Их личности и обстоятельства аварии устанавливаются.