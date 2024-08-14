Появились фото с места смертельного ДТП в Дедовичском районе

Появились фотографии с места смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 21 августа в Дедовичском районе. Снимки Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Напомним, ДТП произошло произошло около 16:00 на 11-м километре дороги Пожеревицы - Вышегород.
Водитель Chevrolet Lanos, женщина 1984 года рождения, не справилась с управлением и съехала в кювет, автомобиль перевернулся.
В итоге водитель погибла на месте, госпитализирован пассажир.