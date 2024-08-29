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Пассажирка пострадала при столкновении двух машин в Пскове на улице Инженерной

Пассажирка пострадала при столкновении двух автомашин в Пскове на улице Инженерной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 августа около 18.17 у дома №23 на улице Инженерной.

Водитель Lada Granta, пскович 1999 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с Hyundai Solaris под управлением молодого человека 1997 года рождения.

Пострадала пассажирка Hyundai, женщина 1997 года рождения, не госпитализирована.

Оба водителя трезвы. По факту происшествия проводится проверка.