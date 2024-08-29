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Водитель и пассажир Renault Logan пострадали при столкновении с лосем в Стругокрасненском округе

Водитель и пассажир Renault Logan пострадали в результате столкновения автомобиля с лосем в Стругокрасненском округе 4 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в 21:50 на 256-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем, совершил наезд на лося.

В результате пострадал водитель. Он доставлен в Псковскую областную клиническую больницу, не госпитализирован. Пассажирка 1969 года рождения также доставлена в областную больницу, не госпитализирована.

Водитель автомобиля трезв. Проводится проверка.