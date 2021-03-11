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А будить-то зачем?

11.03.2021 16:27|ПсковКомментариев: 0

Всю прошлую неделю псковичи наблюдали в ежедневном режиме шоу «ремонт светофора» на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной. В соцсетях по этому поводу были бесчисленные комментарии и видосики. Сейчас все починили, но у псковичей есть вопросы по другим светофорам в Пскове.

 

Первый вопрос - очень простой. Не желает ли собственник светофоров определить единый канал сбора жалоб (называйте, как хотите - пожеланий, замечаний, предложений) по поводу работы светофоров? Сейчас обращения поступают нескольким адресатам. Я знаю четыре места, где принимают информацию о неисправностях:

Городская служба «055» - по идее, это самый правильный вариант, так как информация идет напрямую заказчику.

«Дежурный по светофорам» в ООО «Комсервис». Звонки принимаются круглосуточно по телефону ‎+7 921 508-49-64. Муниципальный контракт с организацией действует до 25 декабря 2021 года.

Дежурная часть ГИБДД Пскова. Связаться можно по короткому телефону 112.

Есть еще какое-то приложение «Регион60 Делаем лучше вместе». Использовать категорически не советую. Отправленное 9 февраля обращение по поводу неработающей кнопки светофора у «мавзолея» на Энтузиастов на момент публикации еще не получило ответа.

Писать в директ губернатору как-то мелко. Нельзя ли четко определить единый удобный для всех канал для сбора обращений? Работникам УГХ удобно информацию из разных источников собирать?

Второй вопрос связан с настройками псковских светофоров. Прошу комиссию по безопасности дорожного движения обратить пристальный взор на два перекрестка в Пскове. Народ требует внести исправления.

Во-первых, читатели Псковской Ленты Новостей постоянно жалуются на светофор на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской. По инициативе ГИБДД здесь действует выделенная фаза работы только для пешеходов. Транспорт стоит, люди могут идти. Автомашины и пешеходы не пересекаются, что само по себе уже неплохо. Любую самую хорошую идею очень легко убить формальным исполнением. Что мы и видим в данном случае.

Как я понимаю, основной целью инициаторов была развести потоки транспорта и людей. А про удобство пользователей дороги не подумали. Отведенных 18 секунд для перехода перекрестка по диагонали недостаточно. Если мы идем из одного угла перекрестка в другой, не хватает совсем немного времени. Возможно, секунды три. Наступает тот самый неловкий момент, когда пешеход еще не завершил путешествие по проезжей части, а все уже поехали. Дополнительный шарм придают особенности зимней уборки улиц. «Углы» перекрестка превращены в сугробы, неубранный снег удлиняет путь. Причем речь идет о молодых и быстрых пешеходах. Люди старшего поколения или с ограниченной мобильностью обычно переходят в два этапа по зебре.

По словам заместителя начальника УГХ Пскова Александра Грацкого, временные интервалы рассчитаны по нарисованным переходам. Сначала переходим одну проезжую часть, потом другую. По мнению автора и обратившихся в редакцию псковичей, гораздо правильнее увеличить время перехода для движения пешеходов по диагонали.

Все в жизни организовать ГОСТами не получится. У нас и поворотов налево во многих местах не должно быть. Все прекрасно помнят, чем закончилась попытка привести разметку на Коммунальной в соответствие с ГОСТами. Давайте дадим возможность людям переходить дорогу спокойно. Лишние пять секунд для водителей роли не сыграют. На перекрестке Коммунальной и Петровской немного транспорта, его можно проехать за «один светофор».

Даже если в указанном месте все посчитано верно, почему применили другой расчет на «соседнем» перекрестке Рижский проспект - Петровская? Параметры проезжей части одинаковые, а зеленый сигнал на три секунды благосклоннее к пешеходам. Время горения - 21 секунда (если не считать перехода через Петровскую на четной стороне проспекта, где зеленеет дольше. Одно из немногих мест в городе, где все настроено абсолютно рационально). Почему там 21 секунду, а на Коммунальной - Петровской - 18?

Не хватает времени для перехода по диагонали на новом перекрестке улиц Юности и Звездной. Приходится бежать, чтобы успеть за 25 секунд с одного угла на другой. Это востребованное направление. Просто посмотрите, сколько здесь гуляет мам с колясками и родителей с детьми. Зачем заставлять их выстаивать лишние минуты около края дороги? Лишние секунды водителям ничего не дадут. Количество транспорта на улице Юности минимальное.

По Юности и Звездной это не единственная претензия. Враждебные силы «запудрили мозги» контроллеру светофора. Он решил, что будет удобнее включаться в 5.36 утра вместо 6.00. Каждый день светофор просыпается раньше всех. Даже петухи в соседней деревне Митрохово встают только в 6 утра. Каждое включение разрешающего сигнала для пешеходов светофор сопровождает противным верещанием. Начинается эта светомузыка в полшестого утра, включая выходные дни.

Хорошо бы светофор давал поспать до 7 утра в рабочие дни и не нарушал статью 2.2 регионального закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Сейчас светофор надрывается на абсолютно пустом перекрестке. Для кого это сделано?

Раньше светофор Юности - Звездная включал зеленый сигнал пешеходам только при нажатии кнопки. Недавно его научили делать это самостоятельно. Нововведение осталось малозамеченным. Все по привычке продолжают тыкать кнопки. По информации обслуживающей светофоры сервисной организации, постоянную схему применили для удобства учащихся лицея №21. Получилось странно. Признавайтесь - кто отправляет детей в школу в 5.30 утра, в которой уроки начинаются в 8.30? Прошу перестать издеваться над местными жителями.

Давайте научим светофор спать по ночам до 7 утра. В выходные дни можно позже. У кого есть доступ к настройкам громкости, сбавьте, пожалуйста обороты. Допускаю наличие нуждающихся в звуковом сопровождении. Но будить всех спозаранку совсем необязательно.

Постоянно включающийся пешеходный сигнал на перекрестке Юности и Звездной это расточительное барство. Чаще всего он работает вхолостую. Здесь просто нет столько людей. Немногочисленными водителям приходится стоять и ждать, даже когда никого нет. Если кнопки прикреплены, их все равно нажимают. Давайте пользоваться вещами по назначению.

Прошу считать данную публикацию официальным обращением в комиссию по безопасности дорожного движения при администрации Пскова.

Денис Бахтин

Теги: #дороги Пскова #безопасность #светофор #улица Коммунальная #улица Звездная #улица Юности #улица Петровская
Источник: Псковская Лента Новостей
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