АвтоМир / За рулём

В России намерены ужесточить наказания для нарушителей ПДД

Минюст по инициативе МВД разрабатывает дополнения в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают лишение прав сроком до 1,5 лет в случае трех грубых нарушений ПДД водителем в течение года, сообщает «Коммерсант».

В частности, водителя смогут лишить прав на срок до полутора лет, если ранее в течение года он был трижды наказан за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений.

В ведомстве уточнили, что будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений, перечень которых будет закреплен в кодексе. Нарушения, зафиксированные автоматическими камерами в новой «накопительной» системе учитываться не будут.

Кроме того, по инициативе МВД могут ужесточить наказание для пьяных водителей, которые перевозят детей до 16 лет. Им может грозить штраф в размере 50 тыс. руб. и лишением прав на срок до трех лет. Сейчас за вождение в пьяном виде предусмотрен штраф в размере до 30 тыс. руб. и лишение прав на срок до двух лет.

Уточняются правила наказания водителей, которые ездят без ОСАГО: если нарушение зафиксировано на камеру, автовладелец будет привлекаться к ответственности (штраф составляет 800 руб.) не чаще одного раза в сутки. 24 часов достаточно для оформления полиса, считают в Минюсте.

Согласно концепции нового кодекса (утверждена правительством в июне 2019 года), документ должен был вступить в силу 1 января 2021 года, но он пока даже не внесен в правительство.