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Автоэксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

Российский авторынок в 2021 году должен вырасти относительно 2020-го, если не случится повторения локдауна, связанного с пандемией коронавируса. Такое мнение экспертов приводит «Российская газета».

«В 2021 году не стоит ждать, что рынок существенно вырастет, вероятнее всего эта цифра будет минимальной. Сейчас на всю отрасль влияет дефицит автомобилей, это основной фактор, он сдерживает продажи и динамику в целом. Уже понятно, что нехватка сохранится как минимум в первом квартале этого года. Таким образом, продажи новых автомобилей в течение года будут зависеть от наличия, а также определяться уровнем цен. Можно ожидать, что объемы складских запасов практически не изменятся до середины 2021 года, - считает председатель правления АГ «АВИЛОН» Андрей Павлович.

«Временная остановка продаж из-за локдауна, дефицит популярных моделей автомобилей вследствие ажиотажного спроса и увеличение цен в среднем на 10% - вот основные тенденции 2020 года. В первом квартале 2021 года дефицит некоторых моделей автомобилей сохранится. Этому поспособствует начавшаяся в Европе вторая волна коронавируса. Скорее всего, поставки нормализуются к середине или к концу февраля. В случае, если не будет введен полный локдаун и распространение вируса удастся притормозить, то в 2021 году на автомобильном рынке может даже наблюдаться небольшой рост на 3-7% относительно 2020 года, однако в первом и начале второго квартала будет фиксироваться падение. Наибольший рост ожидают отечественные компании, а также те автопроизводители, чьи производственные площади располагаются в России», - отмечает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

«При текущем курсе рубля по отношению к мировым валютам высока вероятность сокращения объемов поставок импортных автомобилей на российский рынок и отсутствие роста объемов локального производства. В таком случае в следующем году объем рынка сохранится на уровне текущего года. Если рубль стабилизируется по отношению к доллару и евро по более высокому курсу, например, плюс 10 процентных пунктов, то авторынок оживится и возможен небольшой рост - плюс 3-5%. Доля SUV - самый продаваемый в России сегмент, занимающий 50% рынка - продолжит расти, - уверен генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

По словам Андрея Павловича, также в 2021 году, скорее всего, сохранится тренд по укрупнению дилерских сетей: «Как показал 2020 год, дилерам важно быть подготовленными для работы в новых условиях, и те игроки, кто сумел предоставлять полный и качественный спектр онлайн-услуг, смог не только сохранить бизнес, но и нарастить свою долю на рынке. Еще в этом году ожидаем, что вырастет популярность кредитных продуктов и онлайн-сделок.

Что касается ценообразования, то стоимость автомобилей продолжит увеличиваться, уверены эксперты. А вот ожидать от дилеров дополнительного стимулирования спроса пока рано - пока на рынке сохраняется дефицит предложения».

«Из-за недостатка машин большинство дилеров не будут вводить акционные предложения на автомобили прошлого года, что в том числе снизит потребительский интерес. Кроме того, сегодня спрос практически полностью удовлетворен, поэтому замедление темпов роста продаж -ожидаемая динамика. Вполне возможно, что благодаря снижению спроса удастся достигнуть рыночного баланса и быстрее справиться с дефицитом автомобилей», - констатировал Алексей Тузов.