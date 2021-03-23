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Пскович отправится в колонию за вождение в нетрезвом виде

Житель Пскова осужден за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения по статье 264.1 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города. Ранее мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление.

Суд установил, что нетрезвый водитель проехал на своем автомобиле ВАЗ-21043 от дома №5 по улице Яна Фабрициуса до дома №28 по улице Металлистов, где его остановил инспектор ДПС и отстранил от управления автомобилем. Согласно акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, процент алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 1, 094 мг/л.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, а также лишил права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.