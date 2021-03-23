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В областной Госавтоинспекции напомнили о подаче заявлений через портал госуслуг

Подача заявления на регистрацию транспорта, замену и выдачу водительских удостоверений, а также проведение экзаменов предусмотрена в электронном виде, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Кроме того, для получения услуг граждане могут лично обратиться в подразделение ГИБДД. В случае пересдачи экзамена на право управления транспортными средствами, подачи дополнительного заявления не требуется. Для назначения даты и времени приема экзамена необходимо обратиться в экзаменационное отделение (Псков, улица Труда, д. 75. каб.110), либо в автошколу для прохождения дополнительной подготовки с последующей пересдачей экзамена в составе организованной группы.

Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области: вторник-суббота, с 8.30 до 18.15. Перерыв с 12.30 до 14.00. Каждую первую и третью среду месяца отдел работает до 12.30.