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АвтоМир / За рулём

Псковским автомобилистам предложили пересесть на велосипеды

13.05.2021 09:10|ПсковКомментариев: 0

Принять участие в акции «На работу на велосипеде» смогут псковичи 21 мая, выбрав в этот день двухколесный транспорт вместо автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

«Акция уже третий год подряд проходит по всей стране. Ее цель – привлечь внимание автолюбителей к возможности передвигаться на велосипедах, а также выделить проблемы, с которыми ежедневно приходится сталкиваться велосипедистам во время передвижения по городу», - рассказала сотрудница молодежного центра Ольга Безъязычная.

Стать участником акции может каждый велосипедист после регистрации по телефону 8 953-239-92-62. Во время регистрации велосипедист может выбрать одну из «энергетических точек» по пути своего следования. На них волонтеры будут раздавать энергетические батончики, бананы и сувениры – значки и номерные знаки.

«Некоторые "энергетические точки" имеют своих спонсоров, чаще всего это кофейни. Выполнив простое задание спонсора, велосипедист может получить скидку на напиток или даже взять себе бесплатный кофе», - уточнила Ольга Безъязычная.

По окончании акции молодежный центр планирует провести среди ее участников конкурс фотографий и поощрить авторов самых интересных снимков. Для участия в фотоконкурсе не нужно регистрироваться: достаточно просто выложить фотографии с велопрогулки в социальные сети с хештегами #НаРаботуНаВелосипедеПсков и #НаРаботуНаВелосипеде.

Теги: #акция #велосипед #молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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