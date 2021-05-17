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Стоянку автомобилей ограничат у двух домов на улице Металлистов в Пскове

В июне введут ограничение стоянки автотранспорта в районе домов №18 и №28 на улице Металлистов в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Там появятся дорожные знаки 3.27 («Остановка запрещена»), информационные таблички 8.5.7 («Время действие знака с 22.00 до 6.00») и 8.24 («Работает эвакуатор»).

Также перенесут группу дорожных знаков 3.27 («Остановка запрещена»), информационные табличек 8.5.7 («Время действие знака с 22.00 до 6.00») и 8.24 («Работает эвакуатор») от дома №5 на улице Яна Фабрициуса на перекресток улиц Металлистов и Стахановской, с направлением действия по улице Металлистов от улице Стахановской до улицы Яна Фабрициуса.

«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.