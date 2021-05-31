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Псковичка решила доехать до дома на чужом автомобиле и врезалась в строение

Полиция установила подозреваемую в угоне автомобиля в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 3 июня от дома на улице Ленинской в селе Середка угнали «ЗАЗ Шанс». В этом подозревают 35-летнюю жительницу Середки. По версии следствия, она решила воспользоваться чужим автомобилем, чтобы доехать до своего дома. Машина была открытой, а ключи оставлены в замке зажигания. Женщина не справилась с управлением и врезалась в строение на территории Середки. Она дала признательные показания.

А ночью 6 июня от дома на улице Гагаринской в деревне Волышово Порховского района угнали ВАЗ-2106. О произошедшем в полицию сообщил владелец автомобиля. Угнанную «шестерку» вскоре обнаружили на дороге Волышово – Пальцево Порховского района с техническими повреждениями.

Стражи порядка установили и подозреваемого в угоне. Им оказался 18-летний безработный местный житель. Молодой человек дал признательные показания. По версии следствия, он решил прокатиться на чужой машине, хотя не имел водительского удостоверения. При этом автомобиль, на который он обратил внимание, был открыт, а ключ находился в замке зажигания. Однако, далеко уехать злоумышленник не смог, поскольку не справился с управлением и врезался в дерево. После этого он бросил автомобиль и скрылся.

По данным фактам возбудили уголовные дела, идут следствия.